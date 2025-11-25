Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Polizei - Brand in der Rettungswache Kirchheimbolanden - keine Verletzten, hoher Sachschaden

Worms (ots)

Kirchheimbolanden - Am Morgen des 24. November 2025 kam es gegen 7:15 Uhr zu einem Brandereignis in der Fahrzeughalle der Rettungswache Kirchheimbolanden. Betroffen war ein dort abgestellter Rettungstransportwagen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwickelte sich im Rahmen der Fahrzeugübernahme zunächst Rauch an dem Rettungstransportwagen. In der Folge kam es zu einem Feuer im hinteren rechten Bereich des Fahrzeugs. Angehörige des Rettungsdienstes, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle aufhielten, versuchten den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen. Aufgrund der Gefährlichkeit zogen sich die Einsatzkräfte jedoch in den Innenhof zurück. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Explosion durch das Zerknallen eines Druckbehälters, nachdem eine Sauerstoffflasche umgesetzt hatte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Die Verantwortlichen betonen, dass die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung weiterhin uneingeschränkt gewährleistet ist.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

