PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von Fliesen

Kirchheimbolanden (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, ca. 18.00 Uhr, bis Montag, 24.11.2025, ca. 09.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Überwinden eines ca. 2 Meter hohen Zauns Zutritt zu einer Firma in der Kaiserstraße. Von dem Firmengelände entwendeten sie 36 Pakete mit Fliesen von einer abgestellten Palette. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, konnten im Rahmen einer Überprüfung 11 Pakete an einem Zaun, außerhalb der Firma, aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 748 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:40

    POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr B47 / L395 in Eisenberg

    Eisenberg (ots) - Am Montagmorgen kam es im Bereich des Kreisverkehrs B47 / L395 in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 67-Jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B47 aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim. Am Kreisverkehr beabsichtigte er, in diesen einzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-Jährige ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:39

    POL-PDWO: Dreisen - Verkehrsunfall mit Flucht

    Dreisen (ots) - Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter parkte sein Kraftfahrzeug, Ford / Transit / DÜW-Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt in Längsaufstellung rechts am Straßenrand in der Schulstraße in Dreisen. Am Sonntag, 23.11.2025, ca. 22:04 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Schulstraße aus Richtung Zur Lochmühle. Im Vorbeifahren kollidierte der unbekannte ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 08:36

    POL-PDWO: Betrunken Unfall gebaut

    Wörrstadt (ots) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer befuhr am Freitagabend gegen 23:30 Uhr die Pariser Straße in Wörrstadt. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben zum Glück unverletzt. Allerdings stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass der 38-jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren