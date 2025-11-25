Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von Fliesen

Kirchheimbolanden (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, ca. 18.00 Uhr, bis Montag, 24.11.2025, ca. 09.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Überwinden eines ca. 2 Meter hohen Zauns Zutritt zu einer Firma in der Kaiserstraße. Von dem Firmengelände entwendeten sie 36 Pakete mit Fliesen von einer abgestellten Palette. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, konnten im Rahmen einer Überprüfung 11 Pakete an einem Zaun, außerhalb der Firma, aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 748 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

