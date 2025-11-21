Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen an der Hammer Straße - 73-Jähriger fast 50 km/h zu schnell unterwegs

Münster (ots)

Einsatzkräfte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes der Polizei Münster haben am Mittwoch (19.11., 11.40-12.15 Uhr) Geschwindigkeitsmessungen an der Hammer Straße auf Höhe der Trauttmansdorffstraße in Fahrtrichtung Innenstadt durchgeführt. Insgesamt fuhren vier Autofahrer zu schnell.

Zwei Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund ihrer Geschwindigkeitsverstöße Verwarngelder bezahlen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Unter ihnen ist ein 73-Jähriger, der mit seinem Auto bei erlaubten 50 km/h mit 99 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten außerdem ein Bußgeld in Höhe von mehr als 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Drei weitere Fahrzeugführer missachteten ein Stoppschild. Ein Radfahrer nutzte das Handy während der Fahrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell