Polizei Münster

POL-MS: 64-Jähriger am Telefon betrogen - Polizei warnt vor der Masche "Falscher Bankmitarbeiter"

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstag (20.11.) mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" Zugriff auf das Konto eines 64-jährigen Mannes aus Münster verschafft und eine Abbuchung beauftragt.

Nach Angaben des Geschädigten erhielt er einen Anruf auf seiner Festnetznummer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. In einem etwa zehnminütigen Gespräch behauptete der Betrüger, dass das Konto des Mannes von einem fremden Endgerät angegriffen worden sei, was zu einer unbefugten Überweisung geführt habe. Um das Problem zu beheben, solle der Münsteraner den Anrufer für das TAN-Verfahren freigeben. Er erhielt eine Freigabe-Aufforderung in seiner Banking-App und bestätigte diese.

Am Abend stellte der Münsteraner fest, dass eine Überweisung in vierstelliger Höhe für den kommenden Tag angekündigt war. Ob diese Summe bereits abgebucht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Seien Sie stets misstrauisch - auch bei bekannten Rufnummern! Legen Sie auf und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Ihrem Bankinstitut auf. Gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihr Konto oder Ihr Mobiltelefon. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Manche Täter fordern auch dazu auf, Apps herunterzuladen, mit denen sie sich Zugang auf Ihr Onlinebanking verschaffen können.

