Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht in Hiltrup - Polizei sucht Radfahrerin und Zeugen

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (17.11., 15:40 Uhr) ist es auf der Amelsbürener Straße in Höhe der Theodor-Storm-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 11-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrradfahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die unbekannte Radfahrerin auf dem Radweg der Amelsbürener Straße in Fahrtrichtung Meesenstiege unterwegs. Die 11-Jährige fuhr ebenfalls mit ihrem Rad in gleicher Richtung und überholte die unbekannte Frau links. Gleichzeitig scherte die Unbekannte mit ihrem Fahrrad leicht nach links aus, um nach rechts in die Theodor-Storm-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Radfahrerinnen stürzten und die 11-Jährige verletzt sich leicht.

Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt anschließend fort. Die weibliche, circa 18- bis 19-jährige Radfahrerin soll circa 1,70 Meter groß und eine normale bis schlanke Statur haben. Die bräunlichen Haare seien zu einem Zopf gebunden gewesen. Sie sei zur Unfallzeit mit einem weißen Pullover und einer hellen Hose bekleidet gewesen, habe weiße Kopfhörer getragen und ihr Handy habe eventuell einen Elefanten auf der Hülle gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen und die flüchtige Fahrradfahrerin, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

