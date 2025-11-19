PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - 30-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (18.11., 22:43 Uhr) stoppten Polizeibeamte einen 30-Jährigen auf der Bundesstraße 54 in Richtung Münster, da dieser über eine längere Strecke in Schlangenlinien fuhr.

Ein Zeuge befuhr die B54 in Richtung Münster, als ihm das Fahrzeug auffiel, da es über eine längere Strecke immer wieder in Schlangenlinien fuhr. Nach ersten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer während seiner gesamten Fahrt Unfälle verursacht hat. Die hinzugerufenen Polizisten konnten das Fahrzeug an der Kreuzung B54/Johann-Krane-Weg stoppen. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Fahrer gab zu, sowohl Alkohol als auch Drogen vor der Fahrt konsumiert zu haben. Da der 30-Jährige keinen Ausweis mit sich führte, brachten ihn die Beamten zur Personalienfeststellung auf eine Polizeiwache. Ein dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die eingesetzten Polizisten nahmen den Fahrer vorläufig fest.

Während der Personenkontrolle und der weiteren Maßnahmen auf der Polizeiwache leistete der 30-jährige Mann mit moldauischer Staatsbürgerschaft passiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Kräfte sowie den Arzt. Den Mann erwarten mehrere Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

