Polizei Münster

POL-MS: Raub auf 84-Jährige in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagabend (16.11.) zwischen 19 und 20 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine 84-Jährige an der Dechaneischanze beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 84-jährige Frau auf Höhe des Ententeiches an der Dechaneischanze, als eine unbekannte Person von hinten kam und ihr den Mund zuhielt. Die unbekannte Person griff dann die Geldbörse und den Schlüsselbund aus der Handtasche der Seniorin und flüchtete anschließend unerkannt.

Die 84-Jährige kann nicht sagen, ob es sich bei der Person um eine Frau oder einen Mann gehandelt habe. Sie wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

