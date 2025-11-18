Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter versucht 21-Jährigen zu erpressen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11., 02:15 Uhr) ist es auf der Südstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 21-Jährigen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 21-Jährige auf der Südstraße zu Fuß unterwegs, als ein Unbekannter ihn an seiner Haustür ansprach und ihn mit einem Messer bedrohte. Nachdem der 21-jährige Münsteraner dem Unbekannten Bargeld gegeben hatte, floh er.

Nach Angaben des Münsteraners soll der unbekannte Mann circa 1,80 Meter groß sein und ein "türkisch/arabisches" Erscheinungsbild haben. Der Mann soll kein Deutsch gesprochen und zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Trainingsanzug mit roten Streifen getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell