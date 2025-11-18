Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Wohnung in Albachten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Montag (17.11.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 19:10 Uhr in eine Wohnung am Rottkamp eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten über den Gartenzaun, um auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses zu gelangen. In die Wohnung drangen sie ein, indem sie eine Terrassentür beschädigten und so den Türgriff öffneten. Die Unbekannten durchwühlten im Inneren mehrere Räume und flüchteten anschließend mit Beute auf mutmaßlich gleichem Wege.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell