Polizei Münster

POL-MS: Einbruch im Geistviertel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag (17.11.) zwischen 16:50 Uhr und 17:55 Uhr in ein Reihenmittelhaus in der Straße Grüner Winkel eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch ein Fenster in das Haus ein, indem sie dieses aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck und Bargeld als Beute durch die Terrassentür vom Tatort.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell