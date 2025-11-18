Polizei Münster

POL-MS: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeug-Rennens auf der Von-Steuben-Straße - Polizei beschlagnahmt Auto und sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11., 00:23 Uhr) beobachteten Polizisten zwei Fahrzeuge, wie diese mit lauten Motorgeräuschen stark beschleunigten und sich auf der Von-Steuben-Straße mutmaßlich ein Rennen lieferten.

Ein Audi und ein VW fielen den Beamten auf, da sie nebeneinander von der Hafenstraße in die Von-Steuben-Straße abbogen, obwohl an der Kreuzung nur eine Rechtsabbiegespur ist. Beide Fahrzeuge bogen mit hochdrehenden Motoren und lauten Auspuffgeräuschen ab. Auf der Von-Steuben-Straße wurden die Autos langsamer, fuhren weiter nebeneinanderher und beschleunigten dann explosiv bis zur nächsten roten Ampel.

Die Polizisten stoppten den Audi auf der Kreuzung Achtermannstraße Ecke Windthorststraße. Der Fahrer verhielt sich bei der Kontrolle unkooperativ und kam den Aufforderungen der Polizisten mehrmals nicht nach und leistete im weiteren Verlauf passiven Widerstand. Die Beamten verbrachten den 27-Jährigen in das Polizeigewahrsam und beschlagnahmten den Audi. Den Mann mit deutscher und iranischer Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und ein Strafverfahren wegen des Verdachts an der Teilnahme eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Bei dem zweiten, bisher unbekannten, Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell