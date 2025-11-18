PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlich gestohlene Kosmetikartikel sichergestellt - Polizei stoppt Tatverdächtige auf der A 43

Münster / Dülmen (ots)

Zivile Polizisten der Autobahnpolizei Münster haben am Donnerstagmittag (13.11., 12:30 Uhr) bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Autobahn 43 bei Dülmen zahlreiche vermutlich gestohlene Kosmetikartikel sichergestellt.

Die Beamten stoppten einen Ford mit einem deutschen Ausfuhrkennzeichen auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Wuppertal. Bei der Überprüfung entdeckten sie auf der Rückbank des Fahrzeugs eine Vielzahl an originalverpackten Kosmetikartikeln. Die Einsatzkräfte stellten die Ware im Wert von über 1.600 Euro sicher, da sie mutmaßlich aus Diebstählen stammt. Darüber hinaus lag gegen den 28-jährigen Fahrer ein offener Haftbefehl vor, den er vor Ort begleichen konnte.

Den Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit, erwartet ein umfassendes Strafverfahren.

