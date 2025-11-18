Polizei Münster

POL-MS: Dreister Dieb stiehlt Mobiltelefon eines Ersthelfers - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen vor drei Wochen (01.11.25, 02:30 Uhr) hat ein dreister Dieb einem Ersthelfer in der Straße Am Hawerkamp das Mobiltelefon gestohlen.

Nach Angaben des 25-jährigen Bestohlenen stand er in der Warteschlange für einen Club, als hinter ihm eine Person kollabierte. Sofort leistete er Erste Hilfe. Außerdem gab er einer bislang unbekannten Person hinter ihm sein Mobiltelefon, um damit einen Rettungswagen zu alarmieren. Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, fiel dem Ersthelfer auf, dass die unbekannte Person mitsamt seinem Telefon verschwunden war.

Die Polizei bittet die unbekannte Person sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell