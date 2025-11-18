PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Dreister Dieb stiehlt Mobiltelefon eines Ersthelfers - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen vor drei Wochen (01.11.25, 02:30 Uhr) hat ein dreister Dieb einem Ersthelfer in der Straße Am Hawerkamp das Mobiltelefon gestohlen.

Nach Angaben des 25-jährigen Bestohlenen stand er in der Warteschlange für einen Club, als hinter ihm eine Person kollabierte. Sofort leistete er Erste Hilfe. Außerdem gab er einer bislang unbekannten Person hinter ihm sein Mobiltelefon, um damit einen Rettungswagen zu alarmieren. Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, fiel dem Ersthelfer auf, dass die unbekannte Person mitsamt seinem Telefon verschwunden war.

Die Polizei bittet die unbekannte Person sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:50

    POL-MS: Einbruch in Wohnung in Albachten - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Montag (17.11.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 19:10 Uhr in eine Wohnung am Rottkamp eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten über den Gartenzaun, um auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses zu gelangen. In die Wohnung drangen sie ein, indem sie eine Terrassentür beschädigten und so den Türgriff öffneten. Die Unbekannten durchwühlten im Inneren ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:42

    POL-MS: Einbruch im Geistviertel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag (17.11.) zwischen 16:50 Uhr und 17:55 Uhr in ein Reihenmittelhaus in der Straße Grüner Winkel eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch ein Fenster in das Haus ein, indem sie dieses aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck und Bargeld als Beute durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren