Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Zeugen hindern 38-Jährigen an Flucht - Dieb vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagabend (17.11., 21:25 Uhr) einen 38-Jährigen nach einem Diebstahl aus einem Auto an der Bremer Straße vorläufig festgenommen.

Nach Aussage eines Zeugen hörte er aus seiner Wohnung, wie eine Scheibe in einem Hinterhof an der Wolbecker Straße zersplitterte. Bei einem anschließenden Blick aus dem Fenster sah er Glassplitter neben dem geparkten Fahrzeug seines Nachbarn.

Der Zeuge informierte seinen Nachbarn und gemeinsam liefen sie zum beschädigten Auto. Dort trafen sie den 38-jährigen Tatverdächtigen auf dem Fahrersitz an, der kurz darauf die Flucht ergriff.

Die beiden Männer nahmen gemeinsam zu Fuß die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und konnten ihn an der Straße Bremer Platz festhalten, bis die Polizisten eintrafen. Während der Flucht warf der Beschuldigte Steine in Richtung seiner Verfolger, ohne sie dabei zu treffen.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell