POL-MS: Pedelec-Simulator im UKM ausprobieren - Polizei informiert zu Verkehrssicherheit

Münster (ots)

Am kommenden Mittwoch (26.11.) informieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster zwischen 11:30 und 14:30 Uhr im Vorraum der Cafeteria des Universitätsklinikums Münster alle Interessierten zum Thema "Pedelec und Pedelec fahren".

Mit dem Pedelec-Simulator können Bürgerinnen und Bürger Gefahrensituationen im Straßenverkehr in einem sicheren Rahmen erleben und ihre Reaktionsfähigkeit testen. Das Ziel ist, nach der simulierten Fahrt für sich selbst besser einschätzen zu können: Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren? Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zu einem Fahrrad? Wie ist das Fahrgefühl auf einem Pedelec? Und worauf sollte ich sonst noch achten?

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei geben außerdem praktische Tipps und beantworten alle Fragen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

