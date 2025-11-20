Polizei Münster

POL-MS: Weihnachtsmärkte starten am 24. November: Polizei warnt vor Taschendieben - Neue Plakate im Einsatz

Münster (ots)

Wenn am Montag, 24. November 2025, in Münster die Lichterketten wieder angehen und der Duft von gebrannten Mandeln durch die Innenstadt zieht, startet nicht nur die Glühweinsaison, auch Taschendiebe hoffen auf ein "frohes Fest". Darauf macht die Polizei in diesem Jahr mit neuen Plakaten aufmerksam:

"Taschendiebe freuen sich auf die Adventszeit."

Die Erfahrung zeigt: Gerade in der dichten Menschenmenge der Weihnachtsmärkte greifen Täter schnell und unbemerkt zu. Geldbörsen, Smartphones, Bankkarten sind begehrt bei Langfingern. Oft reicht ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und dann kommt der Schock, dass Diebe unbemerkt zugreifen konnten.

Damit der Bummel über unsere schönen Weihnachtsmärkte nicht in Stress endet, rät die Polizei:

- Nur so viel Bargeld mitnehmen, wie wirklich nötig ist - Wertsachen dicht am Körper tragen, am besten in verschlossenen Jackeninnentaschen - Handtaschen geschlossen halten und mit der Öffnung Richtung Körper tragen - Keine Wertsachen im Rucksack aufbewahren

Während der gesamten Weihnachtsmarktsaison sind Polizistinnen und Polizisten sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs. Sie stehen jederzeit als Ansprechpartner bereit und versuchen frühzeitig potentielle Diebe zu überführen.

Die Botschaft der Polizei ist klar: Genießen Sie die Adventszeit - aber behalten Sie Ihre Wertsachen fest im Blick!

