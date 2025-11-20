Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebe gestoppt - Wem gehören diese Fahrräder?

Münster (ots)

Polizisten haben bereits Anfang November (06.11., 02:15 Uhr) mutmaßliche Fahrraddiebe auf der Straße Pötterhoek gestellt. Zwei der sichergestellten Fahrräder konnten die Polizisten bislang keinen Eigentümern zuordnen.

Es handelt sich dabei um ein schwarzes Pedelec der Marke KTM mit einer lilafarbenen Tasche auf dem Gepäckträger und einem Spiegel auf der linken Seite sowie um ein blaues Herrenrad der Marke Elops.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt die rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

