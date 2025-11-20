PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebe gestoppt - Wem gehören diese Fahrräder?

POL-MS: Fahrraddiebe gestoppt - Wem gehören diese Fahrräder?
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Polizisten haben bereits Anfang November (06.11., 02:15 Uhr) mutmaßliche Fahrraddiebe auf der Straße Pötterhoek gestellt. Zwei der sichergestellten Fahrräder konnten die Polizisten bislang keinen Eigentümern zuordnen.

Es handelt sich dabei um ein schwarzes Pedelec der Marke KTM mit einer lilafarbenen Tasche auf dem Gepäckträger und einem Spiegel auf der linken Seite sowie um ein blaues Herrenrad der Marke Elops.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt die rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:31

    POL-MS: Unfallflucht in Hiltrup - Polizei sucht Radfahrerin und Zeugen

    Münster (ots) - Am Montagnachmittag (17.11., 15:40 Uhr) ist es auf der Amelsbürener Straße in Höhe der Theodor-Storm-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 11-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrradfahrer und möglichen Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war die unbekannte Radfahrerin auf dem ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:08

    POL-MS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - 30-Jähriger vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (18.11., 22:43 Uhr) stoppten Polizeibeamte einen 30-Jährigen auf der Bundesstraße 54 in Richtung Münster, da dieser über eine längere Strecke in Schlangenlinien fuhr. Ein Zeuge befuhr die B54 in Richtung Münster, als ihm das Fahrzeug auffiel, da es über eine längere Strecke immer wieder in Schlangenlinien fuhr. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren