PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl einer Geldbörse in Supermarkt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag erschien eine 69-Jährige bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden und erstattete Strafanzeige wegen des Diebstahls ihrer Geldbörse. Eigenen Angaben zu Folge hielt sich die Anzeigenerstatterin zuvor, gegen 12.20 Uhr, im Kassenbereich eines Supermarktes in Kirchheimbolanden auf. Nach dem Bezahlen legte sie die Geldbörse in ihre Tasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Ein bislang unbekannter Täter nutzte eine günstige Gelegenheit und entwendete unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweis der Polizei: Die Polizei rät dringend, Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder an leicht zugänglichen Stellen abzulegen. Diebe nutzen häufig die kurze Unaufmerksamkeit von Kundinnen und Kunden aus. - Bewahren Sie Ihre Geldbörse stets körpernah, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen, auf. - Lassen Sie Taschen im Einkaufswagen nicht unbeaufsichtigt. - Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Personen angesprochen oder abgelenkt werden. Durch umsichtiges Verhalten können Sie das Risiko eines Diebstahls deutlich reduzieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 15:39

    POL-PDWO: 87-jähriger Opfer von Wechseltrick

    Alzey (ots) - Am Dienstag, den 25.11.2025, wurde gegen 10:30 Uhr ein 87-jähriger Alzeyer Opfer eines Wechselfallentricks. Nach dem Verlassen einer Bank in der Hospitalstraße wurde der Rentner von einer Person angesprochen, ob er ihm Kleingeld wechseln könnte. Im Laufe des weiteren Gesprächs gelang es dem unbekannten Täter eine Geldmappe mit einem vierstelligem Betrag aus der Innentasche des älteren Herrn unbemerkt ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:15

    POL-PDWO: Diebstahlserie aus PKW

    Alzey (ots) - In der Zeit vom Abend des 23.11.,19:00 Uhr auf den Morgen des 24.11. 2025, 08:00 Uhr, wurde im südlichen Alzey in acht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellte PKW eingedrungen und darin befindliche Wertsachen im mittleren vierstelligen Gesamtwert entwendet. Bieten Sie Dieben keine Gelegenheit und lassen sie daher keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen. Die Kriminalinspektion Worms ermittelt und bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren