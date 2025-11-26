Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl einer Geldbörse in Supermarkt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag erschien eine 69-Jährige bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden und erstattete Strafanzeige wegen des Diebstahls ihrer Geldbörse. Eigenen Angaben zu Folge hielt sich die Anzeigenerstatterin zuvor, gegen 12.20 Uhr, im Kassenbereich eines Supermarktes in Kirchheimbolanden auf. Nach dem Bezahlen legte sie die Geldbörse in ihre Tasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Ein bislang unbekannter Täter nutzte eine günstige Gelegenheit und entwendete unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweis der Polizei: Die Polizei rät dringend, Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder an leicht zugänglichen Stellen abzulegen. Diebe nutzen häufig die kurze Unaufmerksamkeit von Kundinnen und Kunden aus. - Bewahren Sie Ihre Geldbörse stets körpernah, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen, auf. - Lassen Sie Taschen im Einkaufswagen nicht unbeaufsichtigt. - Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Personen angesprochen oder abgelenkt werden. Durch umsichtiges Verhalten können Sie das Risiko eines Diebstahls deutlich reduzieren.

