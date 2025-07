Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichenmissbrauch - Beschuldigter macht ein Q zum O

Kamp-Bornhofen / St. Goarshausen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in St. Goarshausen auf dem Parkplatz Hotel Rheinkönig in Kamp-Bornhofen ein schwarzer Skoda Superb mitgeteilt, dessen Kennzeichen auffällig schienen. Kurz nach der Erstmeldung sei das Fahrzeug in Richtung St. Goarshausen weg gefahren. Die eingesetzte Funkstreife konnte das verdächtige Fahrzeug in der Ortslage Sankt Goarshausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, das das Vorderkennzeichen händisch manipuliert wurde. Der 81-jährige Fahrer und Halter tat überrascht, auch als die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt wurden. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren und eine wahrscheinlich längere Korrespondenz mit der zuständigen Zulassungsstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell