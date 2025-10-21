Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige ist wieder da!
Saarbrücken-Burbach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Zoe Terzenbach vom 20.10.2025 kann eingestellt werden (siehe PM vom 20.10.2025 der PI Saarbrücken-Burbach / Auftragsnummer: 5766768). Sie konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wohlbehalten durch Kräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Saarbrücken aufgegriffen werden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell