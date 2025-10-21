POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige ist wieder da!

Saarbrücken-Burbach (ots) - Am 30.09.25 ereignete sich gegen 07:42 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 51 in Saarbrücken Burbach im Bereich Matzenberg. Hierbei befuhr ein 59-jähriger Mann aus Völklingen mit seiner Mittelklasselimousine die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Saarbrücken und beabsichtigte nach links in die Straße Matzenberg abzubiegen. Hierbei ...

mehr