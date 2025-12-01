Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Zwingenberg (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Samstag bzw. Sonntag (29./30.11.) in Zwingenberg gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.11.) und Samstagabend kurz vor 20.00 Uhr durch eine Terrassentür gewaltsamen Zugang in ein Haus in der Brisighellatraße. Sie suchten anschließend nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck. Zudem geriet in der Orbisstraße ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter auch über die Terrasse ein. Tatzeit war hier am Sonntag zwischen 8.40 und 20.00 Uhr. Die ungebetenen Besucher ließen hier Armbanduhren und eine Gitarre mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell