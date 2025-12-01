PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Zwingenberg (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Samstag bzw. Sonntag (29./30.11.) in Zwingenberg gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.11.) und Samstagabend kurz vor 20.00 Uhr durch eine Terrassentür gewaltsamen Zugang in ein Haus in der Brisighellatraße. Sie suchten anschließend nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck. Zudem geriet in der Orbisstraße ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter auch über die Terrasse ein. Tatzeit war hier am Sonntag zwischen 8.40 und 20.00 Uhr. Die ungebetenen Besucher ließen hier Armbanduhren und eine Gitarre mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:06

    POL-DA: Viernheim: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kiosk/Drei Verdächtige festgenommen

    Viernheim (ots) - Drei junge Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren hatten in der Nacht zum Sonntag (30.11.), gegen 2.20 Uhr, offenbar keine guten Absichten, als sie die Scheibe eines Kiosks in der Franconvillestraße einschlugen. Sie flüchteten in einem zuvor in Viernheim gestohlenen Auto und wurden hierbei von einem Zeugen beobachtet. Die Polizei wurde ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:29

    POL-DA: Brensbach: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

    Brensbach (ots) - Über das vergangene Wochenende ereigneten sich in Brensbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich am Samstag (29.11.), in der Zeit zwischen 16.20 und 17.40 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Haus "An der Galgeneiche" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Zeitlich nicht ganz so exakt ist ein weiterer Einbruch in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren