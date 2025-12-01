Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kiosk/Drei Verdächtige festgenommen

Viernheim (ots)

Drei junge Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren hatten in der Nacht zum Sonntag (30.11.), gegen 2.20 Uhr, offenbar keine guten Absichten, als sie die Scheibe eines Kiosks in der Franconvillestraße einschlugen. Sie flüchteten in einem zuvor in Viernheim gestohlenen Auto und wurden hierbei von einem Zeugen beobachtet. Die Polizei wurde alarmiert. Die eingesetzten Polizeistreifen nahmen das Trio kurz darauf, nach einer kurzen Flucht durch die Innenstadt und der Kollision ihres Fahrzeugs mit einem Verkehrsschild in der Heidelberger Straße, vorläufig fest. Am Steuer saß nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 15-Jähriger. Ob die Männer in dem Kiosk Beute machen konnten, ist bislang noch unklar.

Die drei Festgenommenen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben. Der 15-Jährige zudem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

