Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Das Vereinsheim des TuS Rüsselsheim "Am Keglerheim" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag (28.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2000 Euro an. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

