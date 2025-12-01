Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Das Vereinsheim des TuS Rüsselsheim "Am Keglerheim" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag (28.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2000 Euro an. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

