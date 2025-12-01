PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Schwimmbadkiosk im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.), gegen 16.15 Uhr, wurde ein Einbruch am Schwimmbadkiosk im Weidweg festgestellt. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Kiosk. Sie entwendeten unter anderem zwei Kaffeemaschinen, 50 Liter Speiseöl und Getränke. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht exakt eingegrenzt werden. Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

