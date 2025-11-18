Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kabel aus Lagercontainer entwendet++Zusammenstoß im Kreisverkehr++Einbruch auf Baustelle+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kabel aus Lagercontainer entwendet+

Oyten. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Industriestraße in einen Lagercontainer ein und entwendeten mehrere Kabel sowie Mauerkübel. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Industriestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Zusammenstoß im Kreisverkehr+

Achim. Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der Embser Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrerin eines Daimler beabsichtigte, mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr an der L167 einzufahren. Dabei übersah sie den dort bereits fahrenden und somit vorfahrtsberechtigten VW eines 36-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch auf Baustelle+

Lilienthal. In der Zeit von Samstag, 10:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Peter-Sonnenschein-Straße. Dort brachen sie einen Container auf und entwendeten mehrere Geräte. Zeugen können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell