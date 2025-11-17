Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer kommt von Fahrbahn ab++Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt++Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin++Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrer kommt von Fahrbahn ab+

Oyten. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es auf der K2 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der 18-jährige Fahrer eines Nissan war in Richtung Oyten unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Nissan kam anschließend auf der Gegenfahrbahn entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines positiven Atemalkoholtests wurde ein Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

+Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt+

Oyten. Am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht. Ein 48-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Straße Zur Wümmediele, als er nach rechts auf die Straße Auf der Heide abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah er die 58-jährige Radfahrerin, die Auf der Heide in Richtung Sagehorner Bahnhof unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

+Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin+

Verden. Am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr kam es auf der B215 zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 47-Jährige leicht verletzt wurde. Die 47-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr die Bremer Straße stadtauswärts, als sie nach links in die Saarstraße abbiegen wollte. Dabei musste sie aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs anhalten. Ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung+

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Montag kam es gegen 04:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Emil-Nolde-Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein Anwohner hatte zuvor mehrfach für eine Ruhestörung in der Nachbarschaft gesorgt. Beim Einschreiten der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann aggressiv, konnte jedoch kurze Zeit später überwältigt werden. Der zunächst uneinsichtige Anwohner wurde zur Dienststelle gebracht und später entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell