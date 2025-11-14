PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Verden/Osterholz: Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Ritterhude

Landkreis Osterholz (ots)

Seit Dienstagnacht ermitteln die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz wegen eines Tötungsdelikts in einer Wohnung in Ritterhude. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand eine Nachbarin gegen 21.45 Uhr in der betreffenden Wohnung den leblosen Körper eines 32 Jahre alten Bewohners, nachdem dort über längere Zeit Licht gebrannt hatte. Sie verständigte umgehend die Polizei.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Verden wurden noch am Abend umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Einsatzkräfte der Polizei sicherten Spuren und nahmen erste Befragungen in der Nachbarschaft vor. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 38-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am Donnerstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe für die Tat sowie der genaue Ablauf des Geschehens sind weiterhin ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte werden vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt.

Medienvertretende werden gebeten, Presseanfragen an die Staatsanwaltschaft Verden zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

