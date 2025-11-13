Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Transportern entwendet++Pkw entzündet sich nach Unfall++Einbruch in Wohnhaus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Transportern entwendet+ Achim. In der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 08 Uhr, kam es in der Herbert-Ludwig-Straße zu zwei Einbrüchen in Transporter. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände im Industriegebiet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten aus diesen diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Pkw entzündet sich nach Unfall+ Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg am Mittwochabend entzündete sich anschließend das Fahrzeug und brannte im Verlauf vollständig aus. Ersten Informationen zufolge befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Audi gegen 20.25 Uhr einen landwirtschaftlichen Weg zwischen den Straßen Dunwisch und Buchenweg. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er in den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam anschließend auf einem Feld zum Stehen und geriet in Brand. Der 20-Jährige und ein 21-jähriger Beifahrer konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der brennende Audi wurde von der Feuerwehr gelöscht und musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Schwanewede. Am Mittwoch, zwischen 08.30 Uhr und 14.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße Vorberg in ein Wohnhaus ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten darüber in das Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell