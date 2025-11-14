Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 14.11.2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ladendieb bedroht Mitarbeiter+ Achim. In einem Supermarkt in der Embser Landstraße kam es am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann fiel einer Mitarbeiterin des Marktes aufgrund seines Verhaltens auf. Als er dies bemerkte, verließ er fluchtartig das Geschäft. Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte den Mann zu Fuß. Dabei bedrohte ihn der Täter. Während der Flucht ließ der Mann einen Teil des Diebesguts zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters machen können, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Einbrecher bleiben ohne Beute+ Oyten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in der Straße An der Autobahn in eine Lagerhalle ein. Sie verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zugang in die Halle, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen dem Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Werkzeug entwendet+ Oyten. In der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Donnerstag, 08 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Einbruch Werkzeuganhänger. Bislang unbekannte Täter betraten das Firmengelände und brachen in den Anhänger ein. Aus diesem entwendeten sie diverses Werkzeug und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigenPersonen oder Fahrzeuge können der Polizei Achim unter 04020-9960 mitgeteilt werden.

+Radfahrer übersehen+ Achim. In der Allensteiner Straße übersah am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, eine 58-jährige Seat-Fahrerin ein Kind auf einem Fahrrad. Sie befuhr die Allensteiner Straße und beabsichtigte in die Bergstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den von Jungen, welcher auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Desmastraße fuhr. In der Folge stieß sie mit ihm zusammen und er wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beschuldigten zu versuchtem Raub gestellt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Straße Hinter der Kirche zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 74-Jährigen. Ein Beschuldigter konnte im Rahmen der Fahndung bereits ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen täuschte der 27-jährige Beschuldigte vor, eine Kette gegen den Schmuck des 74-Jährigen tauschen zu wollen. Als diese ablehnte, soll der Mann versucht haben, den Schmuck gewaltsam an sich zu nehmen. Der 74-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Beschuldigte flüchtete anschließend ohne Diebesgut mit einem Pkw vom Tatort und wurde kurz darauf von Einsatzkräften in der Mozartstraße gestellt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

+Seniorin fällt auf Betrüger rein+ Lilienthal. Bereits am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, gelang es drei bislang unbekannten Tätern, eine Seniorin zu täuschen und Wertsachen von ihr zu stehlen. Nach ersten Informationen klingelten die Männer am Wohnhaus in der Straße Auf dem Kamp und gaben an, Gartenarbeiten ausführen zu wollen.

Die Seniorin begab sich mit einem der Männer in den Garten, während ein weiterer im Außenbereich tätig war und ein dritter soll sich offenbar im Haus aufgehalten haben. Als die Frau kurzzeitig ins Haus zurückkehrte, hatten sich alle drei Männer bereits entfernt. Erst am Abend stellte die Frau den Diebstahl von Wertsachen fest.

Zeugen, welche die Männer oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Settenbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Beteiligten. Eine 33 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Hyundai die B74 und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Hyundai eines 79-Jährigen auf. Sie verletzte sich dabei leicht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Hyundai des 79-Jährigen blieb fahrbereit, wurde jedoch aufgrund der Schäden auf einen nahegelegenen Parkplatz verbracht. Der Hyundai der 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

