Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 15.11.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Fußgängerampeln beschädigt

(Verden) Am Freitagvormittag wurden der Polizei Verden Sachbeschädigungen an den Fußgängerampeln an der Hamburger Straße / Schülerweg und Hamburger Straße / Neumühlen sowie in der Memelstraße gemeldet. Bisher unbekannte Täter entfernten gewaltsam die Abdeckungen der Schaltvorrichtungen der Ampeln, so dass diese nicht mehr ordnungsgemäß betätigt werden konnten. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Bereich PK Achim

Keine presserelevanten Mitteilungen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Mitteilungen.

Bereich PK Osterholz

Keine presserelevanten Mitteilungen.

