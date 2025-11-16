Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz für den 16.11.2025
Verden/Osterholz (ots)
Für den heutigen Berichtstag gibt es keine presserelevanten Mitteilungen für den Bereich der PI Verden/Osterholz.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -
Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell