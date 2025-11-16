PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz für den 16.11.2025

Verden/Osterholz (ots)

Für den heutigen Berichtstag gibt es keine presserelevanten Mitteilungen für den Bereich der PI Verden/Osterholz.

  • 15.11.2025 – 11:34

    POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 15.11.2025

    Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Fußgängerampeln beschädigt (Verden) Am Freitagvormittag wurden der Polizei Verden Sachbeschädigungen an den Fußgängerampeln an der Hamburger Straße / Schülerweg und Hamburger Straße / Neumühlen sowie in der Memelstraße gemeldet. Bisher unbekannte Täter entfernten gewaltsam die Abdeckungen der Schaltvorrichtungen der Ampeln, so dass diese nicht mehr ordnungsgemäß ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:27

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 14.11.2025

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Ladendieb bedroht Mitarbeiter+ Achim. In einem Supermarkt in der Embser Landstraße kam es am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann fiel einer Mitarbeiterin des Marktes aufgrund seines Verhaltens auf. Als er dies bemerkte, verließ er fluchtartig das Geschäft. Ein weiterer ...

    mehr
