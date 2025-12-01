Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Bowlingcenter/Automaten und Tresore im Visier

Bensheim (ots)

Ein Bowlingcenter in der Albert-Einstein-Allee geriet in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Lokalität, brachen dort anschließend alle Automaten auf und entnahmen das darin und in weiteren Kassen befindliche Geld. Zudem transportierten die ungebetenen Besucher zwei aus der Verankerung gerissene Tresore ab. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

