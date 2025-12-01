PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Am Freitag (28.11.) drangen Kriminelle zwischen 11 und 17:30 Uhr in ein Haus "Am Löwentor" ein. Die Personen gelangten über das Grundstück an ein Fenster und hebelte dieses gewaltsam auf. Im Inneren durchsuchte sie mehrere Schränke und entwendete unter anderem Schmuck. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude auf demselben Weg und verschwand unerkannt. Die genaue höhe des entstandenen Schadens müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 01.12.2025 – 11:55

    POL-DA: Bischofsheim/Darmstadt: Mehrere hundert Liter Altöl einer Essenskette entwendet

    Bischofsheim/Darmstadt (ots) - Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) gegen 2 Uhr in Bischofsheim "Am Schindberg" sowie am Freitagmorgen (28.11.) in Darmstadt, Gräfenhäuser Straße auf Altöl einer Essenskette abgesehen. Hierbei beschädigten die noch unbekannten Täter jeweils Türen, um anschließend insgesamt mehrere hundert Liter Altöl zu ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:48

    POL-DA: Roßdorf: Autofahrer flieht vor Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit

    Roßdorf (ots) - Am Sonntag (30.11.), gegen 23.20 Uhr, entzog sich ein Autofahrer in der Jahnstraße einer Polizeikontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Kaum hatte die Streife die Verfolgung aufgenommen, verlor der Fahrer nach rund 700 Metern an der Ecke Am Birkehe / Holzgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Unmittelbar danach verließ er ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:16

    POL-DA: Bensheim: Einbruch in Bowlingcenter/Automaten und Tresore im Visier

    Bensheim (ots) - Ein Bowlingcenter in der Albert-Einstein-Allee geriet in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Lokalität, brachen dort anschließend alle Automaten auf und entnahmen das darin und in weiteren Kassen befindliche Geld. Zudem transportierten die ungebetenen Besucher zwei aus ...

    mehr
