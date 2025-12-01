Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Am Freitag (28.11.) drangen Kriminelle zwischen 11 und 17:30 Uhr in ein Haus "Am Löwentor" ein. Die Personen gelangten über das Grundstück an ein Fenster und hebelte dieses gewaltsam auf. Im Inneren durchsuchte sie mehrere Schränke und entwendete unter anderem Schmuck. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude auf demselben Weg und verschwand unerkannt. Die genaue höhe des entstandenen Schadens müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

