Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (01.12.), in der Zeit zwischen 13.00 und 14.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Eingangstür in die Räume in einem Haus in der Tannenstraße ein. Sie entwendeten anschließend Bargeld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Südhessen
