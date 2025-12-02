Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (01.12.), in der Zeit zwischen 13.00 und 14.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Eingangstür in die Räume in einem Haus in der Tannenstraße ein. Sie entwendeten anschließend Bargeld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

