Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Pfungstadt: Diebstähle von Baustellen - Werkzeuge und Technik im Visier von Unbekannten

Darmstadt / Pfungstadt (ots)

Kriminelle hatten am vergangenen Wochenende gleich zwei Baustellen ins Visier genommen und dort Material entwendet.

In Darmstadt-Mitte, Eschollbrücker Straße, habe sich der erste Fall zwischen Freitag (28.11.) und Montag (01.12.) ereignet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Baustellenlager einer dort tätigen Firma. Der Schließzylinder einer Tür sei aufgebohrt worden. Aus dem Lager sollen unter anderem diverse Zubehörteile für Sanitäranlagen entwendet worden sein.

Ein weiterer Diebstahl habe sich ebenfalls zwischen Freitag und Montag auf einer Baustelle nahe der Landesstraße 3303 in der Nähe des Umspannwerks in Pfungstadt abgespielt. Dort hatten Kriminelle die Sicherungskette durchtrennt und anschließend Werkzeug entwendet. Der entstandene Schaden werde auf etwas mehr als 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei habe in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat (K43/K42) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell