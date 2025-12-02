Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Drei verdächtige Frauen am Tatort bemerkt

Rüsselsheim (ots)

Am Montagmittag (1.12.), kurz vor 13.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Löwenstraße. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Kriminellen die Eingangstür auf, um in die Wohnung zu kommen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten anschließend eine Handtasche. Von einer Zeugin wurden kurz nach der Tat drei verdächtige Frauen im Treppenhaus bemerkt. Eine von ihnen ist 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie hatte dunkelbraune Haare und dunkle Augen. Ihre beiden Begleiterinnen trugen schwarze Jacken. Nach Angaben der Zeugin haben alle drei Frauen ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

