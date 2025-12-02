Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kann unterbunden werden durch Passant

Darmstadt (ots)

Am Freitag (28.11.) gegen 23:30 Uhr, kam es in der Arheilger Straße in Erzhausen zu einem versuchten Raub. Ein Geschädigter wurde von einer Gruppe Jugendlicher am Bahnhof Erzhausen verfolgt. Der Haupttäter forderte den Geschädigten auf, seine Taschen zu leeren, und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Beteiligter trat dem selbst jugendlichen Geschädigten gegen die Hüfte.

Dank des verbalen Eingreifens eines Zeugen, konnte die Gruppe der Jugendlichen ohne Beute fliehen. Der Haupttäter wird durch den zeugen als 175 bis 180 groß und dünn beschrieben. Alle Täter waren schwarz gekleidet mit Mütze. Bei eine Täter konnte man die blonden Haare erkennen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) aus Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell