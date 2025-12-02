Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Verdacht des Einbruchs in eine Bar - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (29.11.) soll es gegen 6:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Bar in der Pfungstädter Straße gekommen sein. Der Tatverdächtige soll sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang verschafft haben. Im Inneren habe er Bargeld an sich genommen und sich an Spielautomaten zu schaffen gemacht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die herbeieilenden Streifen konnten den Tatverdächtigen noch in der Bar vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete ein Richter des Amtsgerichtes Darmstadt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell