Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern u.a. gegen einen 52-jährigen Mann

Odenwaldkreis (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat mit Datum vom 12.11.2025 Anklage beim Landgericht Darmstadt gegen einen 52-jährigen Mann aus dem Odenwaldkreis, u.a. wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, erhoben.

Bereits seit Herbst 2024 ermittelten die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen (ZE Fokus) und die Staatsanwaltschaft Darmstadt in diesem umfangreichen Verfahren. Die Untersuchungen gerieten aufgrund eines Hinweises einer besorgten Mutter, die sich mit ihrem Verdacht an die Polizei wandte, in Gang. Der 52-Jährige soll Kinder im Bekanntenkreis, während Klinikaufenthalten und über die berufliche Tätigkeit einer Angehörigen als Schulassistenz kennengelernt und anschließend innerhalb kürzester Zeit ein enges Verhältnis zu ihnen aufgebaut haben.

Der Tatverdächtige, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, befindet sich seit Juni 2025 in Untersuchungshaft. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werteten die Ermittlerinnen und Ermittler insbesondere zahlreiche bei Durchsuchungen sichergestellte Datenträger sowie weitere wichtige Beweismittel aus und führten Zeugenvernehmungen durch.

