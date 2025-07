Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen/Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 68-jähriger wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der vermisste 68-jährige aus Dillenburg, welcher sich kurzzeitig in einem Gießener Krankenhaus aufgehalten hatte, ist wieder wohlbehalten in seine Einrichtung in Dillenburg zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals vermissten Personen aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

