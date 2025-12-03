Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Polizei will Motorroller-Fahrer stoppen/ 17-jähriger gibt Gas und stürzt

Kelsterbach (ots)

Einen Rollerfahrer und seinen Sozius, beide ohne Schutzhelm und ohne Versicherungskennzeichen am Motorroller, wollten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Dienstagabend (02.12.), gegen 21.30 Uhr, in der Südlichen Ringstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Fahrt endete anschließend in der Lärchenstraße, wo der Rollerfahrer einen Bauzaun touchierte. Die beiden Flüchtenden stürzten und der 17 Jahre alte Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sein Sozius überstand den Sturz unbeschadet.

Der 17 Jahre alte Rollerfahrer hatte keine Fahrerlaubnis und nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auch keine Versicherung für den Roller. Den jungen Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

