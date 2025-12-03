Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Radfahrer attackiert und Pedelec gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein 39 Jahre alter Radfahrer wurde bereits am 25. November in der Dammstraße, in der Nähe des dortigen Penny-Markts, gegen 12.00 Uhr von einem Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und anschließend seines Pedelecs bestohlen. Der Kriminelle flüchtete im Anschluss mit dem Rad vom Tatort. Der Überfallene zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen jungen Mann mit normaler Statur und langen, schwarzen, fast schulterlangen Haaren handeln. Er ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und war mit schwarzer Wollmütze, rotem Pullover, schwarzer Jogginghose und hellen Schuhen bekleidet. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Rad des Modells Performance Line CX der Marke Liqeock.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bzw. zum Verbleib des gestohlenen Pedelecs geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

