POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hund beißt Kleinkind - Polizei sucht Zeugen

Büchenbronn (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr kam es in Pforzheim-Büchenbronn, in der Siedlungsstraße, zu einem Vorfall, bei dem ein freilaufender Hund ein Kleinkind gebissen hat. Die Eltern des Kindes, die gerade mit dem Ausladen von Einkäufen aus ihrem Fahrzeug beschäftigt waren, befanden sich in unmittelbarer Nähe, als der Hund ohne Begleitperson auf den etwa einjährigen Jungen zusprang und ihn unvermittelt in das Gesicht biss.

Das Kleinkind musste mit Verletzungen im Gesicht zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund, der sich nach dem Vorfall in Richtung Riexinger-Straße entfernte, wird als ca. 30 bis 40 cm hoch beschrieben. Er hat ein längeres, schwarzes Fell und wirkt drahtig.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem Hund oder dessen Besitzer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 / 125810 zu melden.

