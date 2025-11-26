Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Dienstages ist es im Ortsteil Oberhaugstett zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Fichtenwaldstraße. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Diebstahlsschaden kann im Moment noch nicht beziffert werden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell