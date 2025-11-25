Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mann nach Angriff mit Messer in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 30-Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Pforzheimer Nordstadt. Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach der Tatausführung festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand nächtigte der spätere Geschädigte in der Wohnung einer Bekannten. Gegen 1:30 Uhr kam der alkoholisierte Tatverdächtige zu Besuch. Nach einem zunächst verbalen Streit zog der 41-Jährige ein Messer und fügte dem Mann eine schwere Verletzung am Oberarm zu. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung. Der Verletzte, dessen massive Blutung vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden konnte, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim am Montag einen Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der 41-jährige Tatverdächtige mit ungarischer Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

