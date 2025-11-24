PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Waldachtal (ots)

Schwer verletzt worden ist in den Morgenstunden eine Fahrzeuglenkerin bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 354.

Nach derzeitigem Stand befuhr kurz vor 8 Uhr eine 20-jährige Pkw-Lenkerin die Landstraße 354 von Salzstetten kommend in Fahrtrichtung Lützenhardt/Waldachtal und kam mutmaßlich aufgrund Schneeglätte von der Fahrspur ab. Hierbei prallte der Personenkraftwagen gegen einen entgegenkommenden Lkw (Kipper). Die 20-Jährige konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen, sodass die Feuerwehr die Frau aus dem Mitsubishi befreien musste. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschreiber in ein Krankenhaus gebracht. Der leichter verletzte 56-jährige Lkw-Lenker wurde vorsorglich mit leichteren Verletzungen ebenso in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterhin ist die Landstraße für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auch ca. 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

