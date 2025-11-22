Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in einer Schreinerei - Großeinsatz der Feuerwehr

Pforzheim (ots)

Knittlingen/Enzkreis.

Zur genannten Zeit geriet ein Gebäude im Bereich der Störrmühle in Brand. In dem Gebäude befand sich eine Schreinerei. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr schwierig, da das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Erst nach einiger Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude musste komplett eingerissen werden, um auch die letzten "Brandnester" zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Warum das Gebäude in Brand geriet ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr Knittlingen und die umliegenden Wehren waren mit insgesamt 240 Einsatzkräften am Brandort. Das THW hatte mehrere Alarmgruppen im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren ebenfalls mehrere Fahrzeuge vor Ort.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell