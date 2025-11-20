PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Leichtverletzte nach versprühtem Reizgas

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagvormittag haben rund zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler leichte Verletzungen durch mutmaßlich versprühtes Reizgas davongetragen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in den Umkleideräumen einer Realschule in der Neßlerstraße bereits am gestrigen Abend eine reizende Substanz versprüht. Diese führte vereinzelt zu leichten Augen- und Atemwegsreizungen. Die Sporthalle war im Anschluss nicht mehr nutzbar, der reguläre Schulbetrieb in den Unterrichtsräumen konnte jedoch fortgeführt werden.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten vor Ort die Schülerinnen und Schüler. Nach derzeitigem Sachstand musste keiner der Leichtverletzen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Simone Unger, Pressestelle

