Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule beendet- 2. Nachtrag

Mühlacker (ots)

Wegen einer unspezifischen Drohung in einer Schule sind am Donnerstagmorgen mehrere Polizeibeamte im Einsatz gewesen. Personen wurden nicht verletzt und die Maßnahmen sind beendet.

Nachdem vor 8 Uhr die Meldung der Schule über eine mögliche Bedrohungssituation die Polizei erreicht hatte, waren unverzüglich mehrere Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim vor Ort.

Im Zuge der Durchsuchung des Schulgeländes und Realschulgebäudes ergaben sich keine Hinweise, die auf eine tatsächlich vorliegende Bedrohungssituation hindeuteten. Vorsorglich wurden die Maßnahmen auf ein angrenzendes Schulgebäude ausgeweitet.

Knapp 700 Personen wurden kontrolliert aus dem Gebäude begleitet. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle in der Lindachhalle eingerichtet. Dort bestand die Möglichkeit der Betreuung seitens der Einsatzkräfte und Versorgung mit Essen und Getränken.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren gegen 11:20 Uhr beendet.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Störung des Öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat gegen einen bislang Unbekannten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, auch im Hinblick auf einen weiteren Einsatz an einer Schule im Stadteil Lomersheim.

Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle

