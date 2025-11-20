Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Unfall mit Räumfahrzeug und zwei Lastwagen auf der B294 - Straße aktuell gesperrt

Simmersfeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der B294 zwischen der Abzweigung Aichelberg und Hofstett zu einem Verkehrsunfall mit einem Räumfahrzeug und zwei Lastwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 04:30 Uhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer mutmaßlich aufgrund Witterungsverhältnisse in einer Rechtskurve ins Rutschen, sodass der Auflieger auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Räumfahrzeug kollidierte. Durch den Aufprall schwenkte der Auflieger zurück und prallte gegen die Leitplanke. Im Anschluss schleuderte der Auflieger erneut auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen weiteren entgegenkommenden Lkw. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Alle drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die B294 ist derzeit vollgesperrt. Die Abschleppunternehmen befinden sich vor Ort. Die Bergungsmaßnahmen dauern weiter an. Eine Prognose zur Dauer der Sperrung ist aktuell nicht möglich.

Der Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

